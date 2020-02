OL : Pierre Ménès donne la recette du succès à Rudi Garcia

true

Le nul à domicile contre Strasbourg (0-0) le week-dernier laisse l’OL à la 11e place du championnat. Sachant que la 1ère a été achetée par les Qataris il y a longtemps, sachant que la 2e ne devrait pas échapper à l’OM, qui possède onze points d’avance sur Rennes, il ne reste qu’une infime chance aux Gones de se qualifier pour la prochaine C1.

Mais pour cela, il faudrait changer quelques petites choses que Pierre Ménès a énuméré : « Le problème, c’est qu’il n’y a rien qui va dans cette équipe. La défense est friable, le milieu ne tient pas le ballon et ne sait pas organiser le jeu, Aouar choisit ses matches et l’attaque est très déficiente ».

« Ce qu’il faudrait, c’est que l’équipe soit meilleure, c’est ce sera peut-être l’année prochaine, il faudrait que les joueurs soient plus constants, il faudrait que Thiago Mendes arrête d’être un fantôme et redevienne celui de Lille, il faudrait qu’Andersen justifie son transfert, il faudrait que Léo Dubois revienne à droite… Ça fait beaucoup de choses. Mais le discours de Garcia n’est pas bon. Toujours en train de chercher des excuses, de chouiner. C’est le même Garcia qu’à Marseille l’année dernière et on s’aperçoit que dans les deux cas, il n’a pas l’adhésion du groupe. »