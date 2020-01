OL : Pierre Ménès donne un rendez-vous en haute altitude aux Gones

true

L’OL est toujours invaincu en 2020. Les Gones ont enchaîné une sixième rencontre sans défaite hier en dominant une bien pâle équipe du Toulouse FC (3-0). Pierre Ménès a analysé cette rencontre et a vu du mieux dans le collectif lyonnais.

🗞Jordan Amavi est dans @lequipe type de la 21ème journée de Ligue 1. #TeamOM pic.twitter.com/M9o3exy2OD — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 26, 2020

Cela n’empêche pas le consultant de Canal+ de rester sur ses gardes concernant le niveau de jeu global de l’équipe drivée par Rudi Garcia, encore fragile par moments.

« J’attends encore de voir face à une adversité plus forte »

« Ce dimanche a commencé par la victoire nette et attendue de Lyon face à Toulouse. Un succès que j’attribuerais plus à la qualité des individualités lyonnaises qu’à celle de son fond de jeu, car cette équipe joue encore beaucoup par à-coups, a constaté Ménès sur son blog. Alors face à une équipe aussi faible que Toulouse, ça suffit. Mais j’attends encore de voir face à une adversité plus forte. Dembélé a continué à marquer et l’arrivée de Toko Ekambi a apporté quelque chose puisqu’il a marqué pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Ce n’est pas encore l’extase mais en attendant, Lyon enchaîne les victoires et poursuit sa remontée au classement. »