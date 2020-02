OL : Pierre Ménès met un violent point final au pari Rudi Garcia

true

N’en déplaise à Jean-Michel Aulas : l’OL fait du surplace. Si c’est toujours à la fin du bal qu’on paie les musiciens, le constat est limpide chez les Gones, encore incapables de se faire respecter à domicile dimanche par le RC Strasbourg (1-1). Pierre Ménès ne cache pas son inquiétude avant les échéances qui attendent les hommes de Rudi Garcia (PSG en coupes et Juventus en C1).

Aouar pris aussi pour cible par Ménès

« Je suis un peu inquiet pour Lyon, qui affiche des stats dégueulasses depuis l’arrivée de Garcia, avec le plus faible nombre de points à ce stade de la compétition depuis l’époque Santini, a-t-il lâché sur son blog. Les Rhodaniens ont encore produit un match informe, sans envie, sans motivation, sans liant technique, avec un milieu qui défend mal et relance tout aussi mal et un Aouar qui, comme trop souvent malheureusement, choisit ses matchs. »

« On peut dire que l’arrivée de Rudi Garcia est un échec »

Le consultant de Canal+, on l’a compris, n’est pas fan de Garcia à l’OL et minimise ses chances de redorer le blason lyonnais cette saison. « Après le repos, les Lyonnais ont été insignifiants et peuvent s’estimer chanceux que Lala puis Liénard n’aient trouvé que le poteau. Vu le classement et l’actuelle 11e place des Lyonnais, je pense qu’on peut dire que l’arrivée de Rudi Garcia est un échec, ajoute-t-il. Évidemment, il reste 13 matchs, mais si Lyon finit en Europa League, ce sera déjà une forme d’exploit. »