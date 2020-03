OL : pourquoi Garcia et ses hommes ne sont pas sereins à l’heure du derby

true

Mercredi, l’Olympique Lyonnais a réalisé une performance XXL en 8es de finale aller de la Champions League, s’offrant le scalp de la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Du coup, on se dit que les Gones ne devraient faire qu’une bouchée de Verts bien pâles, ce soir à 21h. Mais non. Car L’Equipe rappelle que l’équipe de Rudi Garcia n’a pas son pareil pour déjouer face à des formations lui laissant le ballon.

« Le seul problème est qu’ils ont toujours été incapables d’assumer leur statut au Groupama Stadium depuis le début de la saison : ils ne marquent presque (6 matches sans but lors de leurs 10 dernières rencontres de L1 dans leur stade) et leur circulation de balle est d’une lenteur à faire peur. »

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Cela fait d’eux la 18e équipe de Ligue 1 à domicile, ce qui n’est pas vraiment l’idée de départ et qui donne une mesure du feu d’artifice et du panache, dans l’une des saisons de championnat de France les plus faibles de l’histoire. Leurs défauts, qui se voient un peu moins quand ils ont peu le ballon, comme mercredi soir contre la Juventus (1-0), remontant à la surface dès que leur adversaire leur laisse l’initiative plutôt que des espaces. »