OL – PSG (1-5) : Lopes serre les dents après le rouge contre Marçal

Dans un match où l’OL a tout fait pour rivaliser face au PSG, la demi-finale de Coupe de France a basculé avec le penalty accordé pour une faute de main de Marçal dans la surface. Main qui a aussi entraîné un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion.

Une décision sous forme de double peine qui n’a pas plu aux Lyonnais. Mais mis à part Juninho qui a explosé en tribunes, les Gones ont réprimé leur colère. Devant la presse, le portier de l’OL Anthony Lopes s’est contenu. « De toute façon je n’ai rien à dire. C’est très dur pour le groupe, on ne méritait pas ça… après c’est comme ça le football. On va éviter d’en parler, nous on va se focaliser sur le terrain. Le reste, on ne le maîtrise pas », a lâché le gardien lyonnais.

Anthony Lopes a préféré vite se concenter sur la partie terrain et les prochaines échéances importantes qui attendent les joueurs de l’OL. « Il faut se focaliser sur le terrain et continuer à avancer avec le match très important qui nous attend dimanche (à Lille). Sur notre première mi-temps et jusqu’au carton rouge, on n’a pas démérité. Cette élimination ne va pas casser notre dynamique actuelle. On garde la tête haute. Le groupe reste soudé. On l’a vu dans le vestiaire après la rencontre. C’est difficile de sortir de cette façon mais le groupe n’est pas atteint. Il est solide. Ce n’était plus la même rencontre à dix contre onze. Surtout contre ce PSG-là. »