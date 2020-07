OL, PSG : clash Juninho-Leonardo, Aulas intervient

false

Alors que Juninho (OL) et Leonardo (PSG) ont échangé hier quelques amabilités, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, est à son tour intervenu.

C’était l’actualité brûlante de la journée d’hier : la sortie inattendue, pour le moins, de Juninho, le directeur sportif de l’OL, sur Neymar (PSG) lors d’un entretien accordé au média anglais, The Guardian. Des mots forts, que l’on vous rappelle : « Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l’argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu’il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C’est un échange. Neymar doit donner tout ce qu’il peut sur le terrain, pour faire preuve d’un dévouement total, de responsabilité et de leadership. Le problème est que l’ordre établi au Brésil, c’est une culture d’avidité. On veut toujours plus d’argent. C’est ce qu’on apprend et ce que nous avons appris. »

Comme vous le savez, sans doute, le patron du sportif au PSG, Leonardo, n’a pas tardé à réagir. Et a demandé aux membres du club lyonnais de balayer devant leur porte. « Je ne comprends pas pourquoi Aulas parle autant du PSG. Et Juninho, maintenant, parle de Paris et de Neymar. Ça serait mieux de parler de leur club. Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je demande à l’OL de ne pas parler de nos joueurs et de notre club. »

Pour que l’affaire n’en reste pas là, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, en a donc remis une couche. Sur twitter, bien entendu. « Pas très judicieux Léo ta remarque…. »