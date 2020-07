OL, PSG : Govou exhorte les Gones à prendre exemple sur les Verts

true

Opposé au PSG, en finale de la coupe de la Ligue, l’OL devra réaliser un exploit. Sidney Govou veut que les Lyonnais prennent exemple sur l’ASSE,

Vendredi soir, l’OL tentera de brandir la dernière édition de la coupe de la Ligue. Au Stade de France, les Gones battront le fer avec le PSG. La semaine dernière, les hommes de Thomas Tuchel ont déjà acquis la coupe de France, aux dépens des Verts (1-0). Réduit à dix, après le carton rouge de Perrin, l’ASSE a crânement joué sa chance face au mastodonte parisien. Emmené par un impressionnant Fofana, le club du Forez a mis en difficulté la bande à Neymar.

Dans les colonnes du Progrès, Sidney Govou (41 ans) a livré son analyse avant la finale de la coupe de la Ligue. Pour l’ex-milieu offensif de l’OL (1999-2010), les ouailles de Rudi Garcia doivent s’inspirer de la performance du rival stéphanois. « Si Lyon met beaucoup d’agressivité dans ce match, Paris aura inconsciemment tendance à déjouer. Saint-Etienne a mis la barre très haut en termes d’agressivité et aurait dû mener au score. Il faut s’inspirer de ce qu’ils ont fait les 20 premières minutes. »

Pour Govou, les Parisiens seront déjà focalisés sur le quart de finale face à l’Atalanta Bergame, prévu le 12 août prochain au Portugal. « Après avoir vu le match de Paris contre l’ASSE, je pense que c’est plus que jouable. Les Parisiens auront l’objectif de ne pas hypothéquer leurs chances en Ligue des Champions et donc de ne pas se blesser. Et l’absence de MBappé va forcément les affaiblir. » Au-délà du titre, la victoire permettrait aux protégés de Jean-Michel Aulas de se qualifier pour la Ligue Europa. Pour le moment, après une décevante 7e place en Ligue 1, l’OL reste aux portes des joutes européennes.