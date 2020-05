OL, PSG : la dernière idée de l’UEFA pour terminer la Champions League

true

La dernière idée de l’UEFA pour conclure ses compétitions européennes seraient de jouer les derniers tours sur un match sur terrain neutre.

« Je pense que ça va marcher. On ne sait jamais ce qui peut se passer mais les choses semblent se calmer. 80% des championnats européens vont reprendre. Je ne vois pas pourquoi la Ligue des champions et la Ligue Europa ne devraient pas avoir lieu. » Ces propos ont été tenus par Aleksander Ceferin, président de l’UEFA qui tient absolument à ce que les compétitions continentales se concluent.

Seulement, certains des clubs encore engagés, comme le PSG ou l’OL, n’ont pas le droit de jouer des matches chez eux, même à huis clos. Ce qui risque de fortement les pénaliser, notamment les Gones, qui doivent encore disputer leur 8e de finale retour contre la Juventus Turin (victoire 1-0 à l’aller).

Eh bien, selon Sky Italia, l’UEFA aurait trouvé la parade : après les 8es, les quarts et la demi-finale se disputeraient sur un seul match, évidemment sur terrain neutre. Les quarts auraient lieu les 13 et 14 août, les demies et la finale à la fin du mois, à Istanbul, ville retenue il y a un an pour accueillir le dernier match de la C1.