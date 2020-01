OL, PSG – Mercato : quand Houssem Aouar dine avec un entraîneur parisien…

true

Le mercato d’hiver est lancé depuis plusieurs jours. Ce qui n’empêche guère certaines manoeuvres de débuter pour celui de l’été prochain. Et ça serait d’ailleurs le cas à l’OL ainsi qu’au PSG, les deux clubs risquant de se retrouver autour de la table et pour un seul et même joueur : Houssem Aouar.

Le (brillant) milieu de terrain lyonnais, et c’est tout sauf un secret, sera sans aucun doute courtisé dans quelques mois afin d’aller voir ailleurs. A Paris, comme de nombreuses rumeurs l’indiquent depuis quelques temps ? Sait-on jamais. En effet, et comme le rapporte le site canalsupporters, se tenait jeudi dernier un événement Adidas au cours duquel le Lyonnais était présent en compagnie de plusieurs joueurs du PSG.

Jusque-là, rien d’exceptionnel. Mais d’après le média, Aouar serait ensuite resté dans la capitale afin de diner avec Zoumana Camara, l’un des nombreux adjoints de Thomas Tuchel. Tentative de rapprochement ? L’avenir devrait rapidement l’indiquer…