OL : quand Bruno Genesio attendait le soutien de ses joueurs

Il est parti depuis des mois, conspué alors par une grande partie des supporters de l’OL. Lui, c’est Bruno Genesio, ancien entraîneur lâché par son président, Jean-Michel Aulas, pour le bon plaisir de certains fans lyonnais. On connaît la suite : Juninho est arrivé, Sylvinho vite parti et c’est désormais Rudi Garcia qui officie sur le banc de touche.

Invité, hier, de l’émission Vestiaire sur RMC sports, l’ancien milieu de terrain des Gones, désormais à Montpellier, Jordan Ferri, est revenu sur les rapports du coach avec son vestiaire. Et visiblement Genesio aimait une certaine franchise.

🎙💬 Ferri sur Beric : « J’aurais peut-être dû l’appeler personnellement, c’est vrai. Je me rappelle avoir demandé ses coordonnées, mais je ne suis pas allé plus loin » https://t.co/hosXn63vas — RMC Sport (@RMCsport) 14 janvier 2020

« Ce qui lui a fait défaut, c’est un déficit d’image. Mais il a toujours eu le soutien du vestiaire. Une fois, lorsque ça se passait un peu moins bien, Genesio a fait une réunion et nous a demandé droit dans les yeux, d’homme à homme, si on souhaitait qu’il continue. Et tout le vestiaire lui a apporté son soutien. Cela prouve aussi l’attachement qu’il avait au club et celui qu’on avait pour lui. J’ai trouvé ça bien et honnête de sa part. »