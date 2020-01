OL : quand Marcelo fait taire ses derniers détracteurs

true

Longtemps montré du doigt, mais irréprochable. Le défenseur central de l’OL, Marcelo, doucement mais sûrement, est en passe de retrouver confiance et sérénité, jusque-là perdues au travers de querelles avec certains supporters. De nouveau aligné par Rudi Garcia, hier face au Toulouse Football Club (3-0), le Brésilien a rendu une copie au plus que parfait.

Jugez-en plutôt : 100 ballons joués (seul Marcal a fait mieux), des interventions décisives, un bon placement, 21 ballons gagnés, 11 perdus et 93% de passes réussies. Lorsqu’on y ajoute les statistiques de Jason Denayer, 9 ballons gagnés, 4 perdus et 98% de passes réussies, on comprend mieux pourquoi Ciprian Tatarusanu a réussi à garder sa cage inviolée hier après-midi.

2020… On continue!!! Passion pour cette sport 🔥🔥

Paixão por esse esporte que se chama futebol. ⚽️ @OL pic.twitter.com/98K9ADIRvD — Rafael da Silva (@orafa2) 26 janvier 2020

Probable, dès lors, que l’OL, et tous ses supporters, retrouvent le Marcelo des débuts. Lui qui, rappelons-le, avait déjà fourni un match solide lors de la victoire des Lyonnais en terre bordelaise. Comme quoi…