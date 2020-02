OL : Raymond Domenech a ciblé le maillon faible de Rudi Garcia

true

A 23 ans, Joachim Andersen a été acheté 25 M€ par l’OL à la Sampdoria l’été dernier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il peine à justifier cet investissement depuis son arrivée entre Rhône et Saône. Jeudi, à Nice (2-1), le Danois a encore rendu une pauvre copie malgré la qualification lyonnaise en Coupe de France. Ce qu’a relevé Raymond Domenech après la rencontre dans L’Equipe du Soir.

« L’OL est plus solide, plus compact, ça maitrise mieux, mais Nice a eu trois occasions et à chaque fois c’était Andersen. Il y a vraiment un souci avec ce joueur », a glissé l’ancien sélectionneur. « Il a été très bon. Il a juste eu une petite erreur d’appréciation sur le but niçois », a tempéré Rudi Garcia, soucieux de ne pas enfoncer son défenseur…