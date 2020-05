OL : reprise, argent perdu, critiques…Aulas toujours au combat

false

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, livre à l’Equipe un entretien musclé dans lequel il livre son espoir de voir reprendre la Ligue 1.

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, ne digère pas l’arrêt du football en France. Et surtout pas celui de la Ligue 1, alors que la Bundesliga, le Calcio, la Liga ou même la Premier League pourraient reprendre dans les prochains jours. L’occasion, donc, d’en (re)mettre une nouvelle couche dans les colonnes du quotidien l’Equipe. Aulas, qu’on se le dise, espère toujours un changement de position des politiques français et veut croire à une fin de saison en L1.

La reprise

« On est dans un mauvais chemin, ce n’est peut-être pas trop tard pour essayer d’imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent sur le plan politique : on avait jusqu’à fin août et peut-être même début septembre pour terminer(…)Les décisions qui ont été prises peuvent pousser le foot français dans une situation catastrophique. C’est un cri d’alarme. »

Argent perdu

« Je ne peux pas le communiquer parce que nous sommes cotés en Bourse. Mais bon, l’OL faisait depuis trois ans, chaque année, entre 60 et 75 millions d’ebitda(earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, soit, en français, bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements), donc de capacité d’autofinancement. C’est au moins ça qui va disparaître. »

Changer de stratégie

« Jusqu’à quand on peut changer d’avis ? Jusqu’à ce que je reçoive le procès-verbal du conseil d’administration qui a décidé d’arrêter. Je n’arrive pas à l’avoir depuis le 30 avril, et c’est étrange. C’est étrange qu’on ne puisse pas avoir accès aux documents qui ont motivé un arrêt du Championnat, qui peut coûter des centaines de millions d’euros au foot français. »