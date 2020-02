OL : retours, reproches, avenir…Rudi Garcia avait des choses à dire

true

Le groupe pour Amiens

« Anthony Lopes et Martin Terrier devraient être dans le groupe. C’est un bonne chose. On va voir si Anthony est apte. Martin a fait un bon retour avec beaucoup d’envie. Il a beaucoup travaillé. Nous n’avons qu’un latéral demain avec Kenny Tete. Marçal et Rafael sont suspendus. On a une équipe caméléon qui peut changer de système. Maxwel pourrait jouer à gauche. On a des solutions devant. »

La défaite à Nice

« On aura du temps pour récupérer après Paris. De toute façon, Nice a eu beaucoup plus d’envie que nous. La fraîcheur ne fait pas tout. Nous n’avons pas le temps de nous lamenter. On doit l’emporter demain. »

Amiens

« Il faut battre Amiens demain. Il faut qu’on est faim en toute circonstance. On doit être à 100% tout le temps. Nous n’avons aucune marge. Il faut apprendre de la défaite à Nice. Amiens a de bons joueurs notamment offensifs. Ils sont dans une passe un peu plus compliquée. Ils ont besoin de points et vont tout faire pour en prendre demain. On doit être à fond. Il faut faire le plein de points à domicile. » »

« Thiago a fait des performances moyennes notamment face à Toulouse. Thiago est celui qui court le plus lorsque nous n’avons pas le ballon. On attend mieux d’un joueur de talent comme lui. Je défends mes joueurs comme l’institution. On fait confiance au professionnalisme de nos joueurs. Je fais confiance à Thiago Mendes. »