OL : Rivère ironise sur Aulas

Le président de l’OGC Nice s’amuse que Jean-Michel Aulas ait rallié son idée de décaler la fin de saison de septembre à décembre.

Une girouette, le président de l’OL ? C’est ce que semble sous entendre Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice. Hier, Jean-Michel Aulas s’est dit favorable à l’idée lancée notamment par Rivère de finir la saison actuelle après l’été.

« Il faut peut-être étudier un autre scénario dont ont parlé Jean-Pierre Rivère et Nasser (Al-Khelaïfi ndlr), où on décalerait tout ça pour terminer la saison 2019-2020 à la fin de l’année civile et on reprendrait en début d’année 2021 pour la nouvelle saison. C’est l’un des scénarios qui intéresse la FIFA avec la Coupe du monde au Qatar », a expliqué JMA.

Interrogé par RMC Sport, Jean-Pierre Rivère s’est amusé de cette prise de position qu’il n’attendait manifestement pas… « C’est assez drôle, a-t-il confié. Il y a encore quarante-huit heures, avec huit autres présidents, dont Jean-Michel, je disais qu’on devrait porter mon idée parce qu’elle apporte du temps et du recul pour mettre en place les choses. Et Jean-Michel m’a dit : « Jean-Pierre, il y a entre 0 et 5% de chances que ton idée voie le jour, elle n’est pas cohérente. Elle n’est pas crédible. Je vois qu’aujourd’hui, il partage cette idée et j’en suis ravi ».