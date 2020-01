OL : Rudi Garcia accusé de ne jamais retenir les leçons du passé

true

Si l’Olympique Lyonnais s’est qualifié hier soir pour la finale de la Coupe de la Ligue, il a eu besoin des tirs au but pour prendre la mesure du LOSC (2-2, 4 t.a.b. à 3). Notamment parce que les Dogues ont égalisé au bout des arrêts de jeu sur pénalty, alors que les Gones avaient pris l’avantage à la 85e.

Pour le journaliste Philippe Sanfourche, qui s’est exprimé sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le scénario de la partie montre qu’une fois de plus, Rudi Garcia n’a pas retenu les leçons du passé et commet les mêmes erreurs à l’infini. “Ce qui me hérisse le poil, c’est qu’en fait, à chaque match, c’est pareil, il dit qu’il n’est pas content de leur gestion etc. »

« Mais pourquoi il change son équipe et sort Aouar quand son équipe est en train de se battre et de prendre l’avantage ? Comme par hasard, il prend des buts après en fin de match. Il faut qu’en même qu’il prenne cela en considération. Il faut lui expliquer ou lui montrer des cassettes. »