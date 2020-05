OL : Rudi Garcia affiche un regret éternel pour le choc face au LOSC avant la crise du Covid-19

true

L’entraîneur des Gones regrette la façon dont il a abordé le choc contre le LOSC, dernier match de la saison de Ligue 1 avant la crise sanitaire.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre aux derniers matches de championnat disputés avant la crise sanitaire. Notamment à cette victoire sur le fil de l’OGC Nice face à l’AS Monaco (2-1, 2e but à la 93e) ayant permis aux Aiglons de se qualifier pour l’Europa League. Et au faux pas des Lyonnais à Lille (0-1), qui leur vaut, à moins d’un recours, d’être privés d’Europe la saison prochaine. L’entraîneur des Gones, Rudi Garcia, a d’ailleurs exprimé un gros regret.

« Quand tout s’est arrêté, Lyon était embarqué dans une série de matches tous plus importants les uns que les autres, sur quatre fronts,et à une cadence infernale. Le déplacement du dimanche 8 mars à Lille (défaite 0-1), pour la 28e journée, était le 5e en 17 jours. Il arrivait après Metz (2-0), la Juventus (1-0), Saint-Etienne (2-0) et Paris (1-5). Et s’il avait su à l’avance ce que la pandémie nous réservait, Rudi Garcia aurait sous doute modifié son approche. »

« « Ce match a été joué dans des conditions particulières, rappelle l’entraîneur de l’OL. On craignait le coronavirus, on ne parlait que de ça et, d’ailleurs, le match du PSG, la veille, avait été annulé. C’est certain, la préparation du match, le déplacement, l’hébergement, rien n’a été réalisé dans les conditions habituelles, nous étions plutôt en état de stress. Alors oui, si nous avions su que c’était peut-être le dernier de la saison, les choix auraient certainement été différents. » »