OL : Rudi Garcia colle un carton jaune à deux joueurs lyonnais

La défaite de l’OL contre les Glasgow Rangers jeudi lors du Trophée Veolia n’ont pas manqué d’irriter Rudi Garcia, passablement agacé par deux de ses attaquants.

Non, il n’y a pas le feu à l’OL. Il faudrait bien plus qu’un simple match amical perdu contre les Glasgow Rangers (0-2) pour que cela soit le cas. En revanche, Rudi Garcia n’a pas manqué de critiquer l’état d’esprit de certains de ses joueurs au cours de cette rencontre concédée à domicile, ce qui était déjà le cas la saison dernière.

Les cas Rayan Cherki et Jeff Reine-Adélaïde sont concernés. « Je ne parle pas dans le jeu mais du premier but qu’on a pris sur coup de pied arrêté, glisse-t-il dans L’Équipe. Rayan (Cherki) se fait éliminer facilement et Jeff (Reine-Adélaïde) dézone sur une situation où il doit protéger le premier poteau. Mais ces matches servent à ça. Le fait d’avoir des jeunes joueurs ou des joueurs qui reviennent de blessure, ça permet de les évaluer. Après, j’ai toute confiance en Rayan et en Jeff pour la suite. »

« Mercredi, à l’entraînement, on a mis un rythme assez incroyable »

Dans un secteur offensif particulièrement fourni, cette sortie sert à situer un certain niveau d’exigences, alors que les premiers choix importants se profilent. « Jeff et Memphis ont besoin de ces matches-là, rappelle-t-il. Ils ont besoin de retrouver l’entraînement avec tout le monde et le rythme. Mercredi, à l’entraînement, on a mis un rythme assez incroyable. Ce n’est pas ce qu’on fait généralement en veille de match. On fera en sorte, la prochaine fois, d’être moins bien la veille à l’entraînement et mieux en compétition le lendemain (sourire). »