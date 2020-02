OL : Rudi Garcia défend son bilan en Ligue des Champions… Et Thomas Tuchel (PSG)

true

A l’occasion d’un entretien accordé au « Corriere dello Sport » jeudi, Rudi Garcia a balayé de nombreux sujets. Heureux dans son nouveau poste comme il l’a largement fait savoir, le coach de l’OL a répondu aux réflexions sur son manque de résultats en Ligue des Champions, lui qui n’a remporté que cinq de ses 28 matches en C1.

« Je dois encore progresser »

« Je dois encore progresser », a-t-il commenté, avant de recontextualiser ses difficultés : « Mais je veux souligner un autre aspect. J’ai joué la Ligue des champions avec Lille après un titre de champion et une Coupe de France. Puis, en arrivant à la Roma, le club n’était même pas qualifié en Ligue Europa. Ils m’ont demandé de retourner en Europe, et on a obtenu par deux fois la deuxième place ».

« Parfois, la critique provient d’une réflexion superficielle »

L’occasion pour lui d’embrayer sur le « manque de patience » et « la polémique » dans le milieu du foot. Prenant la défense de son confrère Thomas Tuchel qui se fait détruire depuis mardi : « Le manque de résultats efface parfois le projet en place. Et les jugements changent vite : Tuchel a été traité comme un incompétent après Dortmund. Parfois, la critique provient d’une réflexion superficielle ».