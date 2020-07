OL : Rudi Garcia enthousiaste après le tirage de la Ligue des Champions

true

Après le tirage au sort du Final 8 de la Ligue des Champions, Rudi Garcia s’est exprimé sur les belles perspectives qui attend l’OL au mois d’août.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a épargné le PSG, mais pas l’OL. Pendant que les Parisiens affronteront l’Atalanta Bergame pour une place en demi-finale de Ligue des Champions, l’OL devra faire face à un énorme challenge.

En cas de qualification, face à la Juventus Turin (victoire 1-0 à l’aller au Groupama Stadium), les Gones défieront Manchester City ou le Real Madrid (2-1 pour les Anglais à l’aller). Ces deux équipes sont très en forme depuis la reprise de leur championnat respectif.

Un temps annoncé sur terrain neutre, le huitième de finale retour face aux Turinois se jouera bien dans le Piémont. Le Juventus Stadium sera à huis clos. Pour Rudi Garcia, cette décision prise par les instances est tout à fait normale : « On avait joué le match aller au Groupama Stadium. C’est donc logique de jouer le retour à Turin même si ce sera à huis clos. Cette date nous convient car on aura une semaine pleine de préparation après la finale de Coupe de la Ligue. C’est d’ailleurs pour cela qu’on veut jouer notre dernier match amical le 24 juillet. Cela permettra d’avoir aussi une semaine normale pour préparer Paris. » En plus de briguer la Ligue des Champions, les protégés de Jean-Michel Aulas battront le fer avec le PSG en finale de la Coupe de la Ligue, le 31 juillet prochain.

Rudi Garcia qualifie le tirage de « royal » pour l’OL

Au-délà de la rencontre face à la Juventus, l’OL a découvert l’entièreté de son tableau final. Ces futures perspectives réjouissent Rudi Garcia : « Le Final 8 ? J’ai suivi cela. Si jamais on se qualifie, c’est un tirage royal. C’est une route incroyable à parcourir mais ô combien existante. Sur le papier, c’est la Champions League que l’on aime. On n’a déjà pas besoin de motivation supplémentaire pour affronter la Juventus. Mais c‘est encore plus beau de savoir que si l’on passe, on jouera ces équipes-là. »

Désormais, ce sont aux hommes de Garcia de réaliser l’exploit au Juventus Stadium pour mettre le cap vers le Portugal. Embarqués dans une saison galère en Ligue 1, les Lyonnais pourraient figurer dans les huit meilleures écuries du continent. Avec le format d’un match simple, au lieu des rencontres en aller-retour, le rêve d’un parcours de géant en Ligue des Champions sera permis.