OL : Rudi Garcia prend un nouveau tacle en provenance de Marseille

L’entraineur-adjoint d’André Villas-Boas à l’OM, Ricardo Carvalho, a envoyé une pique involontaire à Rudi Garcia (OL) en parlant de l’honnêteté de son collègue.

Avec l’arrêt des compétitions, les moqueries ont cessé à l’encontre de Rudi Garcia. Arrivé à Lyon alors que la situation sportive était très compliquée, l’ancien Marseillais a réussi à redresser quelque peu la barre mais son équipe devrait finir la saison pas qualifiée pour la Champions League et sans titre.

Ses critiques devraient donc à nouveau lui taper dessus, fustigeant le peu de jeu produit par ses équipes et moquant sa communication, qui consiste à tout le temps trouver des excuses aux contre-performances. Un sentiment qui s’est répandu jusque chez ceux qui ne connaissent pas Garcia. On en veut pour preuve les propos tenus par Ricardo Carvalho, adjoint d’André Villas-Boas à l’OM, dans L’Equipe :

« Heureusement pour nous, cette année ça se passe très bien. On joue en équipe, on gagne des matchs. L’équipe accepte bien la méthode d’André. Je pense que les supporters, avec sa façon de dire la vérité et d’être honnête, aiment sa façon d’être dans le foot. » Il aurait pu conclure que ça changeait du précédent entraîneur mais tout le monde avait déjà compris le message…