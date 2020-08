OL : Rudi Garcia révèle une proximité particulière avec Pep Guardiola

true

Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL, va affronter le Manchester City de Pep Guardiola ce samedi soir. Un duel avec une saveur particulière.

Après avoir écarté un monument du football, la Juventus Turin, en huitièmes de finale, l’OL continue son périple des cadors européens en Ligue des champions. Manchester City se dresse maintenant face aux Gones et voir Rudi Garcia se mesurer au maître Pep Guardiola est forcément un enjeu excitant.

Dans des propos relayés par Olympique et Lyonnais, Rudi Garcia a d’ailleurs expliqué la marche à suivre pour ses joueurs face à une équipe qui aime prendre le jeu à son compte. « Il faudra être courageux, bien défendre mais surtout bien utiliser le ballon et tout faire faire pour marquer. Nous savons contre qui nous jouons, que ce soit Pep Guardiola qui est l’un des meilleurs tacticiens au monde et évidemment ses joueurs, qu’il continue de bien faire jouer avec et sans ballon. »

Pep Guardiola, un coach avec qui Rudi Garcia semble avoir tissé un lien particulier si l’on en croit l’entraineur lyonnais. « Je serais très content de le revoir. Nous nous apprécions beaucoup et nous nous sommes toujours suivis l’un l’autre. Il a atteint une dimension extraordinaire avec le Barça, le Bayern et maintenant City. Il a toujours cette même passion qui l’anime et ce côté « chercheur » qui fait souvent de lui un précurseur, que ce soit dans la manière de faire évoluer ses équipes et parfois certains de ses joueurs », a déclaré Garcia.