OL : Sidney Govou en Bob Marley, Grégory Coupet valide…

true

L’ancien attaquant de l’OL, Sidney Govou, ressemblant à Bob Marley, la légende du reggae. C’est possible et notamment sur les réseaux sociaux.

Place au confinement. Aux réseaux sociaux qui, de temps à autre…, donnent lieu à de bons moments comme a récemment pu le vivre l’ancien footballeur de l’OL, Sidney Govou. Ce dernier, qui officie désormais en qualité de consultant sur les antennes du groupe Canal Plus, a ainsi été croisé avec une légende, disparue, du reggae : Bob Marley.

Le résultat est saisissant. Et a notamment plu a l’intéressé, qui a remercié pour la photo, ainsi qu’à un ancien partenaire de Govou, la gardien Grégory Coupet. Get up, stand up…