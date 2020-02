OL : s’incliner 0-1 à l’aller à Lyon en C1, c’est déjà arrivé à la Juventus et…

true

…Allez, on ne va pas vous faire languir plus longtemps : les Bianconeri s’étaient imposés 3-0 au retour, se qualifiant ainsi pour le tour suivant. Mais que les fans de l’OL se rassurent, ça ne s’est pas produit contre leur équipe mais face à l’autre Olympique, celui de Marseille, en 1972/73.

Cette saison-là, le club phocéen avait hérité du futur finaliste de l’épreuve (battu 0-1 par l’Ajax au Marakana de Belgrade) dès le Premier tour de la Coupe d’Europe des clubs champions. Il n’avait pu accueillir la Juventus au stade Vélodrome car celui-ci était suspendu après les débordements (déjà !) survenus un an plus tôt lors de la réception du champion d’Europe amstellodamois (jets de fumigènes, pétards).

Obligé de se produire à plus de 100 km de chez lui, l’OM avait opté pour Gerland, pensant que l’affiche remplirait l’enceinte lyonnaise. Raté. Seuls 21.403 spectateurs étaient présents pour assister à la victoire marseillaise grâce à un coup de tête du regretté Joseph Bonnel. Deux semaines plus tard, ce fut une autre chanson. La Vieille Dame, portée par la légende Roberto Bettega, le mythique Dino Zoff et le futur grand entraîneur Fabio Capello, explosa les Olympiens (3-0) au stadio Comunale.

Petit parallèle avec aujourd’hui : dans les rangs juventini, on retrouvait un attaquant parlant portugais, arrivé un an plus tôt à Turin à un âge très avancé (34 ans). Ce prédécesseur de Cristiano Ronaldo était le Brésilien José Altafini. Champion d’Europe dix ans plus tôt avec l’AC Milan (2-1 contre Benfica à Wembley), il mena la Juve jusqu’en finale. CR7 fera-t-il aussi bien ?