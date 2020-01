OL – Stade Brestois : Une surprise, un tacle, une précision…Rudi Garcia était face aux médias

true

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, a laissé la primeur de l’information au principal intéressé. C’est donc Ciprian Tatarusanu, en personne, qui est venu face aux médias pour annoncer sa titularisation, mercredi (18 heures 45) en quart de finale de la Coupe de la Ligue face au Stade Brestois.

« Je suis en conférence de presse avec vous, ce qui signifie que je serai sur le terrain en coupe de la ligue contre Brest. Le choix du gardien est une décision du coach. Je m’entraîne tous les jours pour changer la situation. Un départ n’est pour l’instant pas envisagé. J’essaye de tout donner lorsque je joue. J’ai de l’expérience, et je suis concentré sur ce que j’ai à faire, pour bien le faire. Le plus difficile est de rester sur le banc. C’est normal que je ne sois pas content face à cette situation. C’est bizarre, mais ce n’est pas non plus une tragédie. Je vais tout faire pour jouer et changer cette situation. «

« On a manqué de simplicité et de vitesse d’exécution. »

Dans la foulée, Rudi Garcia en a dit plus sur ses attentes du moment. Lui, qui de toute évidence, n’a guère apprécié certaines phases de jeu en Coupe de France, samedi dernier face à Bourg-en-Bresse. Et ce en dépit de la large victoire, 7-0. « On a perdu le ballon trop facilement en première période à Bourg. C’était assez indigne d’un club de Ligue 1. On a manqué de simplicité et de vitesse d’exécution. » Avant de laisser entendre que plusieurs cadres pourraient être laissés au repos face au Stade Brestois.

« On a fait beaucoup de volume à la reprise. Je pense que l’équipe a aussi besoin de ça. Plusieurs échéances arrivent. La cadence va être infernale ces prochaines semaines. Les joueurs se donnent à fond à l’entraînement » #OLSB29 — Olympique Lyonnais (@OL) 6 janvier 2020

« C’est la reprise donc l’idée est de donner du temps de jeu à un maximum de joueurs tout en gardant à l’idée qu’on doit se qualifier donc on doit aligner l’équipe la plus compétitive. »