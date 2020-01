OL – Mercato : Rudi Garcia catégorique sur l’avenir de Moussa Dembélé

true

7-0 : l’OL n’a pas fait de détails hier soir en coupe de France chez son voisin bressan. Une prestation qui a bien évidemment comblé Rudi Garcia. «C’est un terrain qui me réussit bien. Avec Marseille nous avions gagné assez largement en 8e de finale de la Coupe de France (9-0), a commenté le coach des Gones. Les joueurs ont fait le travail de manière professionnelle. Il n’y a pas eu de suffisance. J’ai bien aimé l’entrée des jeunes. Beaucoup de satisfaction. Notre première période a été difficile en raison d’un trop gros déchet technique de notre part et l’intensité et le pressing de l’adversaire. J’étais plutôt content de notre manière de réagir. »

Pour lui c’est sûr, il ne partira pas

Surtout, Garcia est revenu sur les rumeurs de départ de Moussa Dembélé, auteur d’un doublé hier et convoité par Chelsea. « Moussa Dembélé, dont les rumeurs de départ sont infondées et pour lesquelles le président s’est exprimé, a marqué deux buts et frappé sur le poteau. Et deux autres joueurs offensifs ont marqué. C’est bon pour la confiance tout comme le fait que nous ayons marqué sept buts. J’ai bien aimé aussi l’entrée et la performance des jeunes». Difficile, à la lecture de ces propos, d’imaginer Dembélé quitter l’OL au Mercato…