OL, Stade Rennais, LOSC – Mercato : un bon de sortie pour Santamaria

Le très prometteur milieu de terrain du SCO d’Angers Baptiste Santamaria ne sera pas retenu cet été en cas de belle offre.

L’été dernier, Baptiste Santamaria avait été très sollicité, notamment par le Napoli. Mais le SCO d’Angers avait décidé de le conserver. Douze mois plus tard, le milieu de terrain a continué de progresser, si bien que son agent, Yvan Le Mée, n’a pas hésité à le proposer au Real Madrid au cours d’une interview à Marca.

La belle histoire pourrait s’écrire jusqu’au bout pour Santamaria puisque son entraîneur, Stéphane Moulin, lui a quasiment délivré un bon de sortie au cours d’un entretien avec RMC Sport. « Il a été très sollicité l’an passé et ça risque d’être le cas cette année car il a encore progressé. Il était convenu que s’il refaisait une saison avec nous et qu’il avait d’autres propositions en fin d’année, nous ferions ce qu’il faut pour qu’il poursuive sa progression et dans un club supérieur au nôtre. »

🇫🇷 Avis aux amateurs, Santamaria a son bon de sortie https://t.co/HNgTd5WkDj — RMC Sport (@RMCsport) May 6, 2020

« Si cette situation arrive, que le joueur est content, que nous sommes contents et que le club qui l’engage est content on ne s’opposera pas à son départ. » L’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le LOSC, qui sont intéressés par l’Angevin, savent désormais à quoi s’en tenir.