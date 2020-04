OL : Sylvinho formule un seul regret à propos de son passage à Lyon

true

Débarqué suite à la défaite de l’OL dans le derby contre l’ASSE en octobre 2019, Sylvinho est revenu sur son départ de Lyon. Sans amertume.

Jean-Michel Aulas l’a admis après coup : il s’est sans doute trompé en choisissant Sylvinho l’été dernier. Conseillé par Juninho, le président de l’OL avait misé sur le coach brésilien qui n’avait encore jamais œuvré dans un club européen de haut niveau. Hormis un sursaut d’orgueil en Ligue des champions, l’échec fut total puisque l’ancien défenseur du FC Barcelone fut expédié en octobre 2019.

Une défaite dans le derby contre l’ASSE suite à une tête de Robert Beric a été fatal à Sylvinho, prié de faire ses valises dans la foulée. L’intéressé, sans doute conscient que la mayonnaise n’avait jamais vraiment pris, n’a d’ailleurs fait aucun esclandre à l’annonce de son départ.

« J’aurais aimé avoir plus de onze matches »

Ce n’est donc pas aujourd’hui, plus de six mois après son éviction, qu’il entend faire de vagues. « J’aurais aimé avoir plus de onze matches, mais c’était une décision du club et je la respecte, a-t-il déclaré aux médias brésiliens en plein confinement. Le football est une question de résultats. Je garde de bonnes relations avec les joueurs et apprécie l’opportunité d’avoir entraîné un club aussi grand que Lyon. »