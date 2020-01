OL – TFC (3-0) : Terrier, le calendrier, les progrès de l’équipe… Rudi Garcia avait beaucoup à dire

true

Très satisfait par la victoire de son équipe sur le TFC (3-0), qui lui permet de remonter à la 5e place, à seulement cinq points du 3e, le Stade Rennais, l’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, a fait le point sur l’état de son groupe. Et notamment sur la santé d’un Martin Terrier victime d’un malaise vagale en plein match.

« Je suis allé voir le docteur à la fin et il m’a rassuré sur l’état de Martin (Terrier). On a fait le métier, on l’a fait en marquant trois buts grâce à nos trois attaquants. On a pas pris de but, on garde une cage inviolée en défendant tous. Le seul bémol c’est qu’on s’est endormis après le 1-0 en première période. On a manqué un peu d’agressivité dans les solutions pour les mettre en difficulté. »

« Mais à partir du 2-0 on s’est lâché et on a été bien mieux dans le jeu. Petit à petit tout le monde comprend ce que j’attends d’eux. Il faut être capable de répondre tactiquement aux équipes qui soit mettent le pressing soit celles qui nous attendent plus bas. Avec les trois matchs qui arrivent de jeudi à mercredi prochain, tout l’effectif va me servir bien entendu. »

« On a beaucoup travaillé l’animation offensive à l’entrainement avant Toulouse. On doit s’améliorer sur les coups de pied arrêtés dans le futur pour être encore plus dangereux. Ciprian Tatarusanu a été très efficace, je dors sur mes deux oreilles d’avoir deux gardiens comme ça. Le but de Karl (Toko Ekambi) va lui faire beaucoup de bien notamment pour son intégration. »