OL : Tony Parker président à la place d’Aulas, le projet prend forme

Favori de Jean-Michel Aulas pour assurer sa relève à l’OL, Tony Parker semble emballé par cette possible reconversion.

Sur BFM Lyon, repris par le site Olympique et Lyonnais, Tony Parker évoque sa potentielle reconversion en tant que président de l’OL, lui qui est actuellement le président de l’ASVEL.

« C’est un défi immense mais en même temps c’est excitant car avec ce qu’il a mis en place, je pense que tu peux faire tellement de choses, soutient-il. On peut accomplir tellement de choses par rapport à tout ce qu’il a mis en place pour pouvoir grossir le budget et faire d’autres projets, et continuer à investir dans le sport en France. Pour moi, c’est excitant. »

@OL @LFPfr @Sports_gouv ce serait formidable de s’aligner sur tous les autres pays Européens, cela donnerait une vraie chance au Psg et à l’OL de disputer les phases finales de C’s League , et cela éviterait de continuer à dire faussement que j’étais pour une année blanche ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 19, 2020

Parker se dit prêt à assumer la pression. « Oui il y aura une pression énorme, ce qui est normal. Ils ont gagné tellement de titres de champion de France, il a construit un club énorme. Moi, j’aime les challenges comme ça. De toute façon, c’est Jean-Michel (Aulas) qui décidera, c’est lui qui décidera du timing. Je sais qu’il a évoqué 3 à 4 ans dans les journaux. Quand il est prêt, il est prêt, Il saura dans son cœur quand il est prêt à passer la main. Moi, c’est un honneur qu’il me considère comme son futur successeur. »