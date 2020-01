OL : Tousart, Dembélé, Hwang… Les ultimes vérités Mercato de Jean-Michel Aulas

true

Sur l’avenir de Lucas Tousart (ciblé par le Hertha Berlin)

« On cherche toujours à donner satisfaction aux joueurs. Ce sont eux qui font la différence. Ce n’est pas une question d’argent. C’est aussi une question d’équipe. On a à satisfaire un certain nombre d’objectifs. On est qualifié dans toutes les compétitions (…) Il faudra non seulement garder le maximum de joueurs mais également recruter. Concernant Lucas (Tousart), il n’y a pas de prix qui a été fixé. De la même manière pour Moussa (Dembélé) ou d’autres joueurs. On est très sollicité. Mais on va essayer surtout de trouver des compléments aux joueurs actuels. En fonction de ce qui se passera, nous discuterons avec les joueurs. »

Sur l’avenir de Moussa Dembélé (très suivi en Angleterre)

« Moussa va rester. On n’a pas changé d’avis. On avait déjà été clair sur ce point au mois d’août. Moussa est un excellent joueur. Dans le recrutement, on fait en sorte de ne pas venir le concurrencer sur son poste. Ce n’est pas une question d’argent. Moussa sera avec nous et nous ferons en sorte de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il mette encore davantage de buts. »

Sur la piste Hee-Chan Hwang (RB Salzbourg)

« Hwang ? Il y a un intérêt à terme mais Salzbourg ayant perdu ses deux attaquants les plus performants, ils nous ont indiqué qu’il ne laisserait pas partir ce joueur-là. Ce n’est pas de ce côté-là qu’il faut chercher. »