OL : un problème de taille a choqué Juninho à son retour à Lyon

Le directeur sportif de l’OL Juninho se sent désormais comme un poisson dans l’eau à Lyon. Pourtant, tout ne fut pas simple à son retour l’été dernier.

L’été dernier, Jean-Michel Aulas n’était pas peu fier d’annoncer le duo Sylvinho – Juninho à la tête de l’OL. Pourtant, la doublette brésilienne n’a pas vécu très ongtemps puisque le premier nommé a été congédié après la défaite dans le derby contre l’ASSE en octobre dernier (0-1).

Juninho, lui, a gardé la confiance du président des Gones et lui a bien rendu depuis, avec une place dans le dernier carré de la Ligue des champions. A son arrivée, pourtant, le directeur sportif de l’OL avait constaté un retard criant dans le domaine de la préparation physique de l’équipe fanion.

« Quand je suis revenu à Lyon, j’étais surpris par le manque de rythme des séances »

« Notre préparation en début de saison n’avait pas été bonne, on avait attaqué trop tôt avec le ballon et on n’arrivait pas à tenir un match à haute intensité, jure Juninho dans L’Équipe. Maintenant, on arrive à faire ça. Quand je suis revenu à Lyon, j’étais surpris par le manque de rythme des séances. Le rythme de l’entraînement, c’est le rythme du match et certains joueurs ne comprenaient pas ça. Tu ne peux pas t’entraîner à 50% si le jour du match tu as besoin d’être à 100 %. Donc le rythme est monté, c’était obligé. »