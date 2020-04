OL : un remplaçant potentiel de Florian Maurice prend ses distances

true

Florian Maurice, le responsable du recrutement du côté de l’OL, semble se diriger vers un poste plus important au Stade Rennais. Il faut donc le remplacer.

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, n’a pas caché son amertume dans les colonnes du Progrès. Le patron du club lyonnais regrette de voir l’un de ses protégés, son ancien joueur et désormais responsable du recrutement, plier bagage en direction du Stade Rennais.

Florian Maurice devrait endosser un rôle de directeur technique bien plus large qu’à l’OL où Juninho cadrait ses prérogatives. Reste à savoir qui l’OL choisira pour le remplacer. Les noms de Bruno Cheyrou, Patrick Muller ou encore John Williams ont été évoqués.

Ce dernier, conseiller du président d’Amiens en matière de recrutement, s’est confié à l’Equipe à ce sujet. En veillant à garder ses distances pour le moment. « C’est flatteur. C’est une forme de reconnaissance mais aujourd’hui, je n’ai aucune discussion avec Lyon, j’ai encore un an de contrat avec Amiens. Je suis très attaché à Bernard Joannin, mon président. Par loyauté envers lui, j’ai tout refusé jusqu’à présent. Il me reste un an de contrat et il souhaite que nous ayons une discussion pour écrire un nouveau projet. Je lui donne la priorité. Un intérêt de Monaco ? Je n’ai à ce jour eu aucune discussion avec Monsieur Petrov, le vice- président », a prévenu Williams.