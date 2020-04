OL : un vieil ennemi d’Aulas propose son plan en cas d’annulation de la fin de saison

true

Discret depuis le début de la crise du Covid-19, Bertrand Desplat (EA Guingamp) a abattu ses cartes en cas d’arrêt prématuré de la saison.

Face à la crise sanitaire du coronavirus, c’est toujours la cacophonie ambiante qui règne à la LFP. Si les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 veulent en majorité reprendre la saison en juin, rien ne pourra se faire sans l’aval du gouvernement. A l’heure actuelle, il est toujours possible que l’exercice 2019-2020 ne puisse aller à son terme et qu’il faille trouver un moyen d’établir un classement final sans avoir joué la totalité des matches.

Bertrand Desplat se pose en médiateur

Si l’idée d’une saison blanche (telle qu’évoquée par Jean-Michel Aulas) est écarté, il reste encore plusieurs possibilités. Selon « L’Equipe », un président de club influent – discret jusqu’alors – a abattu ses cartes ces dernières heures : Bertrand Desplat (EA Guingamp). N’ayant aucun intérêt sur la Ligue 1, celui qui avait mené la fronde des petits clubs contre les gros en 2016 a apporté sa « contribution » à la LFP au travers d’un document de douze pages proposant trois solutions en cas d’arrêt de la saison : un classement à la 27e journée (à cause du report de RC Strasbourg – PSG), un classement à la 28e journée ou un classement au quotient points pris / matches joués. Bertrand Desplat propose que ces trois options soient soumis aux votes de l’Assemblée Générale de la LFP.

« On espère tous que le championnat reprenne et aille au bout. Pour autant, qu’est-ce qui se passe si on n’y arrive pas ? Il faut se mettre d’accord entre nous sur les règles du jeu avant le redémarrage, car le couperet peut tomber à n’importe quel moment, même si on reprend », a-t-il justifié.