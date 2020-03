OL : une alternative à la saison blanche d’Aulas est née en L2

true

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas n’est pas le seul à fourmiller d’idées pour les options à creuser au cas où la saison ne parvenait pas à son terme à cause du coronavirus.



Le confinement imposé par le président Emmanuel Macron a l’air plutôt efficace. Mercredi, Paris n’avait par exemple jamais semblé aussi calme. Plus chaque citoyen français respectera les mesures de restriction sanitaire, moins le coronavirus aura d’impact sur la population. Les acteurs du football français prient tous les jours pour que ce soit le cas, ce qui permettrait de finir la saison au plus tard cet été.

Avant de songer à ce scénario idéal, Jean-Michel Aulas a déjà émis l’hypothèse d’une saison blanche qui n’a pas été comprise par tous. Le président de l’OL n’est pas le seul à fourmiller d’idées concernant les options à creuser au cas où la saison ne parvenait pas à son terme à cause du coronavirus. Reginald Ray, au Mans, pense par exemple que c’est le classement à l’issue de la fin de la phase aller qui doit faire office de repère !

Pour l’entraîneur du Mans Réginald Ray, le plus logique serait de se fier au classement de mi-saison si terminer le championnat devait s’avérer impossible. #RCLens. https://t.co/VXQCtuPTxv pic.twitter.com/S12RSfzGFK — Lensois.com Live (@LensoisComLive) March 19, 2020

« Je pense que les championnats iront à leur terme, parce qu’il y a un tel vide juridique par rapport à cette situation, que des tas de recours risquent d’être engagés. Mais si d’aventure cela n’était pas possible, il me paraîtrait plus logique de prendre en compte le classement au terme de la phase aller, que d’arrêter à la 28e journée, a expliqué au Maine Libre le coach sarthois. A mi-parcours, toutes les équipes s’étaient rencontrées au moins une fois. On peut penser que je prêche pour ma paroisse (ndlr : Le Mans était 15e, à l’époque, 19e aujourd’hui) mais cela me semble plus équitable que de s’appuyer sur un nombre de confrontations arbitraire. »