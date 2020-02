OL : une pépite offensive pousse à la porte, Rudi Garcia est prévenu

true

Bien revenu après sa grave blessure qui l’a laissé sur le flanc en 2018-2019, Amine Gouiri (19 ans) a les dents qui rayent le parquet à l’OL. Cette semaine, dans l’émission « OL Access » sur la chaîne du club, le Berjallien a évoqué son objectif : « Je veux avoir le maximum de temps de jeu cette saison et commencer à mettre des buts. Et à long terme être un titulaire indiscutable à l’OL et surtout remporter une Ligue 1 car ça fait longtemps que ça n’a pas été le cas ».

Après l’avoir pris sur le banc en début d’année, Rudi Garcia a remis Gouiri de côté depuis l’arrivée de Karl Toko-Ekambi. Depuis, l’attaquant international U19 fait tout pour revenir dans les plans premiers de son coach.

Déjà double buteur cette semaine face à Saragosse (champion d’Espagne) en Youth League (victoire 3-1), Amine Gouiri a été étincelant avec l’équipe réserve en National 2 face à Moulins. Contre le deuxième du championnat, l’OL s’est imposé 5-1 au Groupama Training Center… Et Gouiri a été immense, inscrivant quatre buts en une mi-temps avant de délivrer une passe décisive. Le message est clair et sera encore plus limpide si Lyon ne brille pas face à Strasbourg ce dimanche.