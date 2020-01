OL : une récompense pour donner du baume au cœur de Memphis Depay

true

Ce mercredi soir avait lieu la remise du Gone d’Or. Un jury de 60 personnes, réuni par le site Café du Commerce et comprenant des journalistes, des personnalités et des internautes, était appelé à élire le meilleur footballeur de l’OL en 2019. Et c’est Memphis Depay, out jusqu’à la fin de la saison en raison d’une rupture des ligaments croisés, qui a été sacré !

« Je voulais vous remercier d’avoir voté pour moi pour ce titre de joueur de l’année. Cela représente beaucoup pour moi. Merci aux supporters, aux gens autour de l’OL et de la ville. On joue pour l’équipe toute l’année et je vous remercie encore », a confié, dans un message vidéo, l’attaquant néerlandais.

Classement du Gone d’Or 2019 :

1. Memphis Depay, 639 points

2. Anthony Lopes, 580 points

3. Houssem Aouar, 438 points

4. Jason Denayer, 385 points

5. Moussa Dembélé, 352 points