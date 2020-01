PSG – Mercato : Leonardo viserait un cadre de l’OL pour l’été 2020 !

true

Cet hiver, le Paris Saint-Germain est relativement serein au moment d’aborder le Mercato. L’effectif à disposition de Thomas Tuchel est suffisamment complet pour supporter les quelques pépins physiques frappant le club et, comme Leonardo l’a dit, le PSG n’est pas forcément dans l’obligation de vendre ni d’acheter malgré la présence dans l’effectif de plusieurs joueurs en fin de contrat.

Forcément, le directeur sportif francilien peut commencer à penser à six mois et regarder les joueurs susceptibles de renforcer l’équipe à l’été 2020. Si l’on en croit « Le 10 Sport », l’une des cibles du PSG pourrait le mener vers l’Olympique Lyonnais et plus précisément Houssem Aouar (21 ans).

Les prémices d’un été qui promet d’être agité pour Aouar

Egalement dans le viseur de Manchester City ou de la Juventus de Turin, qui était encore à Lyon mercredi pour le superviser (entre autres), le jeune milieu lyonnais – dont le contrat coure jusqu’en juin 2023 – a récemment été responsabilisé par Rudi Garcia suite aux blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde.

S’il est acté qu’Aouar finira bien la saison à Lyon, quel que soit l’offre susceptible de tomber, la prochaine intersaison pourrait être très chaude pour l’international Espoirs. Encore plus s’il termine la saison dans sa dynamique de début 2020…