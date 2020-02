PSG – OL (4-2) : arbitrage, calendrier… La sortie acide de Jean-Michel Aulas

false

Prenant le relais de Juninho qui a dû rentrer au Brésil, Jean-Michel Aulas a pris la parole pour commenter la défaite de l’OL. Mais le président lyonnais, fidèle à lui-même en a fait un peu plus avec quelques petits tacles bien sentis.

Un plan de jeu trop ambitieux au début

C’est un match plein d’enseignement. On voit qu’on est très éloigné du PSG mais en fait assez proches. Il y a deux versions du match avec une où on a peut-être été trop ambitieux. On prend des contres ce qui est un comble quand on joue au Parc des Princes. Et après il y a un troisième but gag. Mais on voit que quand on se met à bien appliquer ce que dit Rudi Garcia, on peut faire de bons résultats. On espère que c’est une bonne répétition pour la Coupe de la Ligue. »

Une décision arbitrale pointée du doigt

« Je regrette l’action de la première mi-temps sur Moussa (Dembélé, faute de Kimpembe en position de dernier défenseur). Marçal reçoit le rouge à Nice et ce soir c’est seulement le jaune pour la même faute. Mais il faut sourire et ne pas critiquer. Chaque fois que j’ai pu supposer qu’il y a eu une erreur j’ai été sanctionné, donc je n’en dirai pas plus. »

Un calendrier bâti contre l’OL ?

« On essaie de jouer le jeu partout. Je pensais qu’on jouait jeudi puisque Marseille a joué hier (ironique). On ne peut pas rentrer ce soir avec le vent donc les joueurs vont rentrer lundi midi et on va jouer mercredi soir. Comment peut-on faire en sorte de faire ce match le mercredi pour nous alors qu’on a demandé, évidemment, de jouer le jeudi ? On ne va pas faire de choix parce que la Fédération ou la Ligue les font pour nous. On voit bien qu’à chaque fois qu’il y a des choix à faire, ils sont faits contre l’OL. »