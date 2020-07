PSG – OL : Juninho est confiant pour ses Gones

true

Sur le site officiel du club, Juninho s’est exprimé avant la finale face au PSG. Le directeur sportif de l’OL croit au potentiel de l’effectif de Garcia.

Dans quelques heures, ce vendredi soir, l’OL défiera le PSG, en finale de la coupe de la Ligue. Les hommes de Rudi Garcia tenteront également de composter un ticket pour l’Europe. Si le club de la capitale part logiquement favori, les Gones auront leur mot à dire.

Interrogé sur le site officiel de l’OL, Juninho a évoqué cette rencontre. Le directeur sportif brésilien croit en ses troupes pour ce grand événement. « Une finale, c’est un match spécial. C’est une opportunité pour tous les joueurs, pour toute l’équipe. C’est un trophée et c’est aussi la dernière Coupe de la Ligue. »

Après huit ans sans titre, pour terminer sa première saison en tant que dirigeant, Juninho espère voir l’OL soulever le trophée. « Depuis 2012, nous n’avons pas eu de trophée. Nous sommes une équipe qui a cette culture. C’est important d’aller chercher des trophées, que soit en coupe ou en championnat. Bien sûr, aujourd’hui, on connaît le talent de cette équipe du PSG. Mais notre équipe a beaucoup de talent aussi. On a bien travaillé, les matches amicaux étaient bien aussi. L’équipe dégage une énergie qu’on ne sentait pas beaucoup avant. C’est pour ça qu’on a beaucoup plus d’espoir. » Après une rencontre difficile face à l’ASSE, en finale de la coupe de France, le PSG devra être attentif pour ne pas se faire surprendre par les équipiers de Memphis.