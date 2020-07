ASSE : Claude Puel a donné des idées à l’OL contre le PSG

true

Vendredi, l’OL retrouvera le PSG, en finale de la coupe de la Ligue. Marcelo, le défenseur lyonnais, se réjouit de retrouver son compatriote Neymar.

À quelques jours de l’affrontement entre l’OL et le PSG, en finale de la coupe de la Ligue, au Stade de France, les intéressés s’impatientent. Dans le Progrès, Marcelo s’est confié à propos de la rencontre. Elle est décisive pour l’avenir européen des Gones. En cas de victoire, les hommes de Rudi Garcia se qualifieraient en Ligue Europa et sauveraient une saison de Ligue 1 ratée (7e au classement).

Au-délà de l’enjeu sportif, Marcelo a évoqué ses retrouvailles avec son compatriote Neymar. Le défenseur central s’attend forcément à un affrontement compliqué face à un des meilleurs joueurs du monde. « Normalement (n.d.l.r : il va le saluer). Je vais le respecter. Après ce n’est pas un combat, c’est un duel honnête. Si je reste concentré sur mon travail, je peux faire un bon match. C’est toujours une grande rivalité contre le PSG. J’ai des compatriotes en face. Après, seul le succès compte. Neymar est un grand joueur, intelligent. S’il prend l’espace, il peut faire des choses magnifiques. Avec sa qualité, il est difficile de savoir ce qu’il va faire. Mais on est prêt. C’est peut-être le match le plus important de la saison pour nous. Et on va donner 200 %. »

Marcelo veut s’appuyer sur la méthode de l’ASSE

Marcelo a même déjà une petite idée de la manière dont il faudra aborder la rencontre : copier l’entame de l’ASSE, dont les joueurs ont été très pressants vendredi au Stade de France (0-1). « J’ai vu un bout de la finale de Coupe de France. Saint-Étienne ne jouait pas mal du tout, bien ensemble. Il est important de jouer dur, d’être rigoureux, et surtout aussi de jouer ensemble. Il faut mettre de l’engagement en jouant de manière honnête. On doit toujours essayer de toucher le ballon », a poursuivi le Lyonnais.

Après avoir perdu Mbappé sur blessure à la suite d’un tacle appuyé de Perrin, en finale de la coupe de France, les supporters du PSG craignent un match âpre face à l’OL. Ils sont déjà focalisés sur la rencontre, le 12 août, face à l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la Ligue des Champions. Quant à l’OL, cette finale sera le premier et dernier match officiel avant de retrouver la Juventus, en huitième de finale retour de la C1. À l’aller, les protégés de Jean-Michel Aulas avaient surpris la Veille Dame (1-0), au Groupama Stadium.