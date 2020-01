Résultat Coupe de France : l’OL sur le fil face à Nice (2-1) affrontera l’OM en quarts de finale

true

Il s’agissait du dernier 8e de finale de la Coupe de France. Opposant l’OGC Nice à l’OL, depuis 21 heures sur le pelouse des Aiglons. Après 90 minutes de jeu, et fort logiquement, ce sont les joueurs de Rudi Garcia qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de l’épreuve.

Appliqués, et bien regroupés au milieu de terrain, les Gones ont ouverte le score grâce à l’inévitable Moussa Dembélé. A la 15e minute, et sur un centre de Cornet, Dembélé profitait d’une erreur de placement de N’Soki et trompait Benitez d’une astucieuse demi-volée du pied droit qui terminait sa course dans le petit filet.

Au retour des vestiaires, dans un match plein d’ennui, les Gones n’allaient jamais été inquiétés par de très tristes niçois. Jusqu’à la 89e minute et un but venu d’ailleurs signé Adam Ounas d’une somptueuse frappe du pied gauche. Alors que l’on se dirigeait vers la prolongation, une faute (inutile) de Dante sur Toko-Ekambi permettait aux Lyonnais de reprendre l’avantage sur pénalty (2-1, 93e). Sanction transformée par Houssem Aouar.

C’est l’OL qui affrontera l’OM en quart de finale de la Coupe de France.