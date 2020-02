Résultat Ligue 1 : l’OGC Nice vient à bout de l’OL (2-1)

true

Sur une remarquable série en 2020, l’OL abordait cette rencontre à Nice avec beaucoup de confiance. Cela se matérialisait par une grosse emprise sur le jeu à l’entame, même si les Gones n’obtenaient pas de grosses occasions. Les hommes de Rudi Garcia devaient ensuite évoluer en infériorité numérique pour un carton rouge adressé à Marçal qui accrochait Boudaoui en position de dernier défenseur (22e).

En toute logique, l’OGC Nice en profitait et sur une frappe de Lees-Melou, mal repoussée par Tatarusanu, Dolberg, à l’affût, ouvrait le score (1-0, 33e). Mais les Gones, solidaires, arrachaient l’égalisation juste avant la pause. Après un joli numéro d’Aouar, Toko-Ekambi poussait le ballon au fond de près (1-1, 45+1e). Juste avant qu’Adam Ounas, déjà averti et pour s’être fait justice lui-même sur Marcelo, soit expulsé.

⚽️ Buuuuuuuuuuuut ! Claude-Maurice décale Boudaoui qui centre fort devant le but. @Dolbergofficial se jette pour réaliser son premier doublé avec le Gym 🔥🔴⚫️#OGCNOL pic.twitter.com/ZM2ISCw0Gm — OGC Nice (@ogcnice) February 2, 2020

Au retour des vestiaires, l’OGC Nice parvenait à reprendre l’avantage. A la 63e minute, décalé par Claude-Maurice, Boudaoui centrait devant le but pour Dolberg qui concluait du pied gauche entre Marcelo et Tatarusanu. Un doublé pour l’ancien de l’Ajax d’Amsterdam, un succès crucial pour les Aiglons et une première défaite en 2020 pour les hommes de Rudi Garcia.