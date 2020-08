Résultat Ligue des champions : l’OL réalise l’exploit en éliminant Manchester City (3-1) !

false

L’OL vient de réaliser un exploit monumental en éliminant Manchester City en demi-finale de Ligue des champions (3-1). Les Gones vont défier le Bayern Munich !

Quelle soirée incroyable vécue par Rudi Garcia et ses hommes ce samedi soir ! Combatif et disciplinés, les Lyonnais ont rapidement posé de gros problèmes à des Citizens déboussolés et Maxwel Cornet, décidément décisif face à Manchester City, a débloqué le compteur à la 24e minute.

Les hommes de Pep Guardiola, logiquement, ont tout donné pour réagir et après quelques alertes sur le but de Lopes, c’est Kevin De Bruyne qui a égalisé du plat du pied à 20 minutes de la fin (69e). Alors que l’on pensait l’OL sur la mauvaise pente, c’est justement à ce moment-là que les Gones ont trouvé des ressources inespérées. Envoyé dans la profondeur par Aouar, Dembélé a glissé le ballon entre les jambes d’Ederson (79e). Quelques minutes plus tard, une frappe mal repoussée d’Aouar a permis à Dembélé d’inscrire le but du 3-1 à bout portant (87e) !

L’OL rejoint donc le PSG, Leipzig et le Bayern Munich, prochain adversaire, en demi-finales de Ligue des champions. Pour la première fois de l’histoire de la compétition, deux clubs français figureront dans le dernier carré !