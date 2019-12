Stade de Reims – OL (1-1) : frustré, Rudi Garcia avait hâte que 2019 se termine

true

Au micro de « Canal+ », Rudi Garcia a fait part de sa déception à l’issue du match nul de l’OL à Reims (1-1). Son bilan de 2019.

« On peut dire heureusement que 2019 se termine surtout parce que ces derniers temps, on est en manque de réussite. On va le dire comme ça. Ce soir, on a donné un point à Reims, on en a perdu deux par la même occasion. On avait fait tout ce qu’il fallait pour gagner ce match. Dans le contenu ça m’a plutôt bien plu à part à 1-0 quand on a commencé à jouer long et à ne plus jouer au football. On a été punis sur un penalty.

« Encore en course dans toutes les compétitions »

On a eu l’occasion de le gagner en seconde période et malheureusement on a pas mis notre penalty. Ça aurait fait deux points de plus. Deux points qui nous auraient fait du bien au niveau du classement parce que, du coup, on est retombé dans le ventre mou.

Au moment du bilan, on peut dire c’est qu’on est encore en course dans toutes les compétitions, on jouera un 1/8ème de Champions League à la fin de l’hiver et ça c’est quand même un objectif important pour le club. On est en 1/4 de finale de Coupe de la Ligue où on essaiera d’aller le plus loin possible et en championnat on est loin mais rien n’est rédhibitoire, il y a encore 57 points à distribuer, il faudra qu’on en prennent un maximum. »