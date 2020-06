Stade Rennais, OL – Mercato : Maurice veut chiper un bon coup à son ami Aulas

true

Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais aimerait s’attacher les services de l’attaquant lyonnais Martin Terrier, qu’il avait recruté en janvier 2018.

Même s’il s’est bien gardé de lui répondre cet après-midi lors de sa première conférence au Stade Rennais, Florian Maurice n’a pas du apprécier les propos de Jean-Michel Aulas à son égard. Déçu qu’il quitte l’OL, le président des Gones a égratigné à plusieurs reprises son ancien directeur du recrutement.

Peut-être que ce silence de Maurice sur le sujet cachait autre chose qu’une volonté de ne pas polémiquer… En effet, RMC annonce que les Rouge et Noir seraient en discussions avec l’OL au sujet de l’attaquant Martin Terrier. « L’entraîneur rennais, Julien Stephan, est un grand fan du joueur et de son profil. Et souhaitait le recruter depuis plusieurs mois. Martin Terrier dispose aussi d’intérêts de clubs étrangers », précise le site.

Mieux effectivement ne pas parler en mal de quelqu’un avec qui on va être amené à faire affaire. Même si, en l’occurrence, Maurice négociera directement avec Terrier. Pour rappel, si ce dernier s’est engagé avec l’OL en janvier 2018 moyennant 11 M€, c’est essentiellement grâce aux efforts de Florian Maurice, qui avait doublé l’OM, également intéressé…