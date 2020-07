DNCG : pas de sanction contre l’OM et le PSG, sursis pour le LOSC

true

Les dossiers parisien et marseillais ont été étudiés par le gendarme financier du football français. Ils sont passés sans encombre, contrairement à celui du LOSC.

Réunie ce jeudi, la direction nationale du contrôle de gestion a étudié les cas de six clubs de Ligue 1 : le PSG, Dijon, Lorient, le FC Metz, l’OM et le LOSC. Tout s’est bien passé pour les cinq premiers cités, et ce alors que la crise financière liée à la pandémie de coronavirus a grandement plombé les comptes de Paris et Marseille.

En revanche, concernant le LOSC, il y a sursis à statuer, la DNCG attendant d’autres documents.