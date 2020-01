FC Nantes – Mercato : OM, OL, Kita… l’agent de Rongier fait des révélations

true

Encore très bon hier soir à Rennes (1-0), Valentin Rongier est en train de devenir le chouchou des supporters marseillais. Qui se félicitent chaque jour un peu qu’Andoni Zubizarreta ait fait le forcing pour le recruter l’été dernier. L’agent du milieu de terrain, Franck Belhassen, a révélé au Parisien que le joueur formé au FC Nantes n’avait pas manqué de touches ces dernières années.

« Il a eu l’opportunité de partir en 2017 car Sergio Conceiçao voulait l’emmener à Porto. Il a dit non. En 2018, l’OM le désirait déjà, mais Waldemar Kita, qui venait de voir filer Léo Dubois à Lyon, était réticent. Et Valentin s’est souvenu que, lorsqu’il s’était rompu les ligaments croisés, les Kita père et fils avaient prolongé son contrat. »

« L’été dernier, l’OL le voulait mais l’OM était sa priorité absolue. Dans sa tête, c’était l’OM ou rien. » Une preuve supplémentaire du caractère bien trempé de Valentin Rongier…