Girondins – OM (0-0) : Daniel Riolo désigne un vainqueur aux points

Le match entre les Girondins de Bordeaux et l’OM a accouché d’un piètre spectacle hier soir. « Je ne sais pas si le plus grave ce n’est pas que finalement, tout le monde est content. On a vu un match de merde, et tout le monde est content », a commenté Pierre Ménès.

Daniel Riolo, lui, a été un peu moins sévère. « C’était estampillé grand match. Mais Payet n’a pas été extraordinaire, bien qu’il soit à la base de la seule occasion de Marseille. Je pense que le niveau de la Ligue 1 est de pire en pire. Il y a un affaissement, un appauvrissement de la qualité technique, c’est absolument indéniable. »

Selon le journaliste, toutefois, Bordeaux aurait mérité de l’emporter. Il ajoute : « Toma Basic a perdu des ballons mais c’est un gamin, il est jeune. Il a mis une frappe magnifique sur la barre, ça aurait pu éclairer le match. Il s’est tenté à des coups-francs ou des frappes de loin qui ont fini en tribunes. Il y avait un peu d’initiatives, mais bon… Alors, par rapport au dernier match, même celui qu’ils gagnent à Nantes, je trouve au moins que ce soir, par moment, il y avait la volonté à Bordeaux de mettre un peu le feu. Ils ont même été globalement un brin supérieur à Marseille ».