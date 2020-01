Granville – OM (0-3) : André Villas-Boas épinglé sur le cas Valère Germain

true

Il a fallu attendre le dernier quart d’heure et l’expulsion d’un joueur normand pour que l’OM fasse la différence hier à Caen, contre Granville. Alvaro, Radonjic et Payet ont délivré les Marseillais mais la victoire a été longue à se dessiner. Et sur le plateau de L’Equipe du Soir, Gilles Favard s’en est pris à Valère Germain. « Je suis très inquiet pour Germain. Il a encore été très mauvais », a glissé le conseiller sportif.

« Baladé dans tous les sens »

Et à Olivier Rouyer de répondre en défendant l’attaquant, jetant plutôt la pierre sur son coach, André Villas-Boas. « Germain est baladé dans tous les sens. C’est difficile pour lui de se stabiliser. »

L’ancien monégasque alterne en effet entre les matches en pointe, sur un côté… et surtout sur le banc, depuis le début de la saison. Un peu comme l’an dernier, non ?